فريق ينسحب من بطولة كأس غزة بعد إجراء القرعة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي المجمع الإسلامي انسحابه رسمياً من بطولة كأس غزة لكرة القدم، والتي تحمل اسم الراحل إبراهيم أبو سليم.

وجاء قرار إدارة المجمع الإسلامي لعدم جاهزية الفريق، لخوض غمار المسابقة، التي ستنطلق في الحادي والعشرين من يوليو القادم.

وأوقعت القرعة فريق المجمع الإسلامي في مواجهة خدمات جباليا في دور الـ32 من المسابقة، ما يعني أن فريق خدمات جباليا سيتأهل لمواجهة الصداقة في دور الـ16 من البطولة.

واعتذر نصف أندية غزة وعددها "28" عن المشاركة في المسابقة، بينما وافق 4 أندية من الدرجتين الثانية والثالثة على المشاركة في البطولة وهي أندية (الاستقلال، والجلاء، والأقصى، وجماعي رفح).

وستقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تقام أدوار الـ32 و الـ16 و الـ8 قبل انطلاق بطولة الدوري العام، فيما ستقام مباريات نصف النهائي، والنهائي، بعد نهاية مسابقة الدوري حسب أجندية الاتحاد التي نشرها في وقت سابق.

ويعيش نادي المجمع الإسلامي أحد الفرق البارزة في دوري الدرجة الأولى، حالة من الغموض، حيث لم يُباشر مجلس الإدارة بتعيين مدرب لفريق كرة القدم، ورحيل معظم اللاعبين وعدم وجود قوام، مع عدم التعاقد مع لاعبين جُدد ما يُنذر بمستقبل مظلم للنادي.