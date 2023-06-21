الولايات المتحدة تمنح السودان المساعدات إضافية بقيمة 172 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تقديم 172 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لشعب السودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة، فيما دعت السودان إلى تخفيف الإجراءات التي تعيق وصول تلك المساعدات إلى محتاجيها.

وأشار بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى أن المساعدة الجديدة ترفع قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السودان والدول المجاورة هذا العام إلى أكثر من 550 مليون دولار.

وشملت هذه المساعدات دول تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين داخلياً والأشخاص المتضررين من النزاع في المنطقة.

وأكد البيان أن السعودية والولايات المتحدة تتواصلان مع الأطراف السودانية يوميا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

ودعا بيان وزير الخارجية الأميركي السلطات السودانية إلى إزالة القيود البيروقراطية والأمنية المرهقة التي تعيق شحنات المساعدات المنقذة للحياة.

وكشف البيان أنه يتم الاحتفاظ بالمساعدات المنقذة للحياة في الجمارك ويتم توجيهها عبر "طرق طويلة وخطيرة من أجل الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجا".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن عمال الإغاثة لا يستطيعون الحصول على التأشيرات المطلوبة لدخول البلاد وتقديم المساعدة، ودعا الوزير بلينكن السلطات السودانية إلى إزالة هذه الحواجز وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.

وبدأ الجيش وقوات الدعم السريع، وهما الطرفان اللذان أطاحا معا بالرئيس عمر البشير في 2019، قتالا في قلب العاصمة الخرطوم في 15 أبريل الماضي، بعد خلاف حول دمج قواتهما في إطار انتقال جديد إلى الديمقراطية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تقرير نشر، الخميس، من هول معاناة الأطفال السودانيين، وقالت إن "مستقبل السودان في خطر"، نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

المصدر / وكالات