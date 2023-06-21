المستوطنون يعربدون في الضفة: إحراق أراض ومركبات ومهاجمة منازل

هاجم المستوطنون، مساء الثلاثاء، منازل المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم، ومركباتهم، في عدة أماكن في الضفة الغربية المحتلة، أبرزها في منطقة حوارة وفي اللبن الشرقية.

وعلى أطراف بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، هاجم مستوطنون، منازل المواطنين الفلسطينيين، وأحرقوا مركبة، بالإضافة إلى احتراق جزء من سيارة إسعاف.

كما أُصيب الطفل إسماعيل أسامة عويس، بجروح في الرأس والرقبة، إثر اعتداء مستوطنين عليه في قرية اللبن الشرقية.

من جانبه قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في حوارة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان الذين تصدوا لهم، كما أحرقوا مركبة لأحد المواطنين.

وأشار دغلس إلى أن سماعات المساجد بالبلدة، ناشدت الأهالي بضرورة التصدي لهجوم المستوطنين.

كما احترق جزء من سيارة إسعاف تابعة لجمعية "الهلال الأحمر"، نتيجة استهدافها بقنابل غاز بشكل مباشر في حوارة.

وتجمّع المستوطنون في عدد من المفترقات والشوارع في الضفة الغربية، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، في حوارة، وجنوب نابلس، وعند مدخل مستوطنة "كدوميم" ومدخل كفر لاقف شرق قلقيلية، وقرب بيت عوا، غرب دورا في الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي أريحا ورام الله والبيرة، ما أدى لتضرر عدد منها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستوطنين احتشدوا قرب مفترق "ألموغ"، جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت في وقت سابق من اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لمدينة أريحا، وفتشت مركبات المواطنين.

ويأتي هجوم المستوطنين، بعد ساعات قليلة من عملية إطلاق نار نُفِّذت في وسط الضفة، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، بالإضافة إلى استشهاد منفّذيْها.

المصدر / فلسطين أون لاين