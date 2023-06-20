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أدت لمقتل 4 مستوطنين وإصابة 12 آخرين

70 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

20 يونيو 2023 . الساعة 23:41 بتوقيت القدس
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70 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 70 عملا مقاوما، أدت لمقتل 4 مستوطنين وإصابة 12 آخرين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 14 عملية إطلاق نار، وتفجير 8 عبوات ناسفة، وإعطاب 7 آليات.

كما وثق إصابة طائرة للاحتلال بطلقات نارية، وإلقاء زجاجة حارقة و6 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 6 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 27 نقطة.

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واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من القدس، ورام الله وطوباس وطولكرم وقلقيلية وجنين، وبيت لحم ونابلس والخليل.

وبالقرب من مستوطنة عيلي بنابلس، أطلق مقاومون النار صوب المستوطنين، ما أدى لمقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين.

كما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس، فيما أصيب مستوطنين اثنين بعد إلقاء الشبان الحجارة صوبهم في عزون وحطموا مركباتهم.

وشهدت مناطق سهل مرج بن عامر ومخيم جنين وحاجزي الجلمة ودوتان عمليات إطلاق نار صوب الاحتلال، وتفجير 7 عبوات ناسفة ما أدى لإصابة 7 جنود، وإعطاب 7 آليات عسكرية.

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال على حاجزي عورتا وحوارة بنابلس، وحطم المواطنون مركبات المستوطنين في الخليل.

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