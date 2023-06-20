هنية ووفد حماس يلتقون قائد الحرس الثوري الإيراني

واصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة لقاءاتهم الرسمية لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الإيرانية طهران، حيث تم اللقاء مساء اليوم مع قائد قوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل التطورات السياسية على المستوى الفلسطيني والإقليمي والدولي، وأشارا إلى حساسية الأوضاع التي تمر بها المنطقة بشكل عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، واعتبرا أن الوحدة سواء على مستوى الأمة أو على المستوى الفلسطيني هي السبيل الوحيد لهزيمة الاحتلال الصهيوني واستعادة الحقوق الفلسطينية ونيل التحرير.

كما أكد الجانبان على استمرار التعاون فيما يخدم المقاومة في كل المجالات.