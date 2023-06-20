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هنية: عملية "عيلي" أول الغيث وما ينتظر العدو أشد

20 يونيو 2023 . الساعة 22:18 بتوقيت القدس
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هنية: عملية عيلي أول الغيث وما ينتظر العدو أشد

تقدَّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بتحية اعتزاز وإكبار من شعبنا البطل المقاوم في الضفة وعلى رأسهم الشهداء الأبرار وعوائلهم الكرام ومن المقاومين الأبطال الذين يتصدّون لعدوان الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وبطولة، داعيًا للمزيد من الأعمال البطولية.

وأضاف هنية: "نقول للعدو هذا أول الغيث وما ينتظرك أشدّ وأخزى، وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد، والله معكم وناصركم على المجرمين القتلة".

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وكانت حركة حماس باركت اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة "عيلي"، والتي جاءت ردًّا طبيعيًّا على مجزرة جنين أمس، وعلى مخطَّطات الاحتلال الخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك واستكمال حلقات تهويده.

وزفَّت الحركة في بيانها أبطال العملية، الشهيد المجاهد القسامي: مهند فالح شحادة (26 عامًا)، والشهيد القسّامي المجاهد خالد مصطفى صباح (24 عامًا).

 

 

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