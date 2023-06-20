"الجهاد" تنعى الشهيدين القساميَّيْن شحادة وصباح منفذَي عملية "عيلي" البطولية

نعت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين القساميَّين البطلين: مهند فالح شحادة (26 عامًا)، وخالد مصطفى صباح (24 عامًا) من قرية عوريف، منفذي عملية إطلاق النار البطولية قرب مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس.

وأكدت الجهاد الإسلامي في بيانها، أن هذه العملية البطولية المباركة، جاءت ردًّا طبيعيًا على جرائم الاحتلال في غزة وجنين، واستجابة ميدانية لنداء الساحات وتوحيدها في وجه الاحتلال المجرم والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى والانتقام لدماء الشهداء الأبطال.

وشدَّدت على أن هذه العملية أثبتت مدى حيوية مقاومتنا وقدرتها على ضرب العدو وإيلامه، مؤكدةً أن المقاومة حاضرة لردع المحتل، وأن معركة "ثأر الأحرار" في غزة وصولاً إلى "بأس الأحرار' في الضفة، لن تتوقف حتى تحرير الأرض وتطهير المقدَّسات.

المصدر / فلسطين أون لاين