رد توتنهام على عروض الأندية السعودية لسون

قالت تقارير إعلامية إن نادي توتنهام الإنجليزي يرفض التخلي عن نجمه الكوري، سون هيونغ مين، لأحد الأندية السعودية، مشيرًا إلى أن النادي اللندني لم يتلقَّ أي عرض رسمي من المملكة بشأن استقدام اللاعب حتى الآن.



وكانت شبكة "ESPN" أكدت أن نادي اتحاد جدة السعودي سيقدم عرضًا أوليًّا إلى توتنهام بقيمة 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات سون في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأكَّد الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريتسيو رومانو، عبر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليس لدى توتنهام أي نية على الإطلاق لبيع سون على الرغم من الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الأندية السعودية".



وتابع رومانو في تغريدته: "إدارة توتنهام لم تتلقَّ أي عرض ملموس من أي نادٍ سعودي، مضيفًا بأنه لا نية للنادي للتفريط في الكوري الجنوبي خلال الفترة الحالية، وأن سون يريد الاستمرار داخل النادي، ولا نية لديه للرحيل"



جدير بالذكر، أن سون يرتبط بعقدٍ مع توتنهام حتى 2025، كما يقدم مستويات مميزة مع الفريق منذ انضمامه من باير ليفركوزن الألماني عام 2015، حيث سجل 145 هدفًا خلال 371 مباراة في كل المسابقات.

المصدر / فلسطين اونلاين