حزب الله: عملية "عيلي" تؤكد جاهزية المقاومة وقدرتها على ردع الاحتلال

أشاد حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، بالعملية البطولية في مستوطنة "عيلي"، قرب رام الله، والتي أدَّت لمقتل 4 مستوطنين وإصابة أخرين.

وأكد حزب الله، أن العملية النوعية تدل على جاهزية المقاومة وقدرتها على ضرب العدو والرد على جرائمه في المكان والزمان اللذين تختارهما.

وتابع: "لقد كشفت مواجهات الأمس واليوم عن يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدَّسات، وقدرتها على مواجهة أساليب الغدر الصهيوني وتلقين العدو الدروس والعِبر التي ستجعله يفكر مليًّا قبل ارتكاب حماقات جديدة”.

ودان العدوان الإسرائيلي الهمجي على مخيم جنين، والمواطنين الفلسطينيين والاعتداءات المتكرّرة على المخيم وجواره.

المصدر / فلسطين أون لاين