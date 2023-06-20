الفصائل تبارك عملية "عيلي" البطولية وتعدّها ردًّا طبيعيًّا على جرائم الاحتلال

باركت فصائل فلسطينية عملية "عيلي" البطولية التي وقعت مساء اليوم الثلاثاء في محطة وقود داخل مستوطنة "عيلي" قرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بينهم إصابات خطيرة.

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وباركت حركة حماس، العملية البطولية في مستوطنة "عيلي" وأكدت أنها ردُ طبيعي على مجزرة الاحتلال في جنين ومخطَّطاته الخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك واستكمال حلقات تهويده.

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بدورها، باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية البطولية في "عيلي"، وأكدت أنها تأتي كردٍ طبيعي على جرائم الاحتلال العنصرية والتي كان آخرها أمس في جنين.

وحيت الجبهة سواعد أبطال شعبنا الأحرار المقاومين الشجعان الذين يتصدون لإرهاب الاحتلال بكل قوة وعزيمة وإقدام ويجددون التأكيد أن المقاومة المستمرة هي خيار شعبنا الاستراتيجي حتى النصر والتحرير.

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وأشادت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بالعملية البطولية قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله، مؤكدةً أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان.

وتابعت: "لن تتراجع مقاومتنا على القيام بدورها في الدفاع عن أبناء شعبنا ومنع تغول الاحتلال ومستوطنيه على أهلنا في القدس والضفة".

وبارك الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي العملية الفدائية على الطريق بين رام الله ونابلس، مؤكدًا أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

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وقال سلمي إن العملية الفدائية البطولية تندرج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

ولفت إلى أن هذه العملية تدلل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف، وتوجيه الصفعات المتتالية للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين