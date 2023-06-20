حماس تبارك عملية "عيلي" البطولية وتنعى شهيدَيْها القساميَّيْن

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة "عيلي"، والتي جاءت ردًّا طبيعيًّا على مجزرة جنين أمس، وعلى مخططات الاحتلال الخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك واستكمال حلقات تهويده.

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وزفت الحركة في بيانها، إلى أبناء شعبنا البطل وإلى أحرار أمتنا العربية والإسلامية، أبطال العملية، الشهيد المجاهد القسامي والحافظ لكتاب الله: مهند فالح شحادة (26 عامًا)، والشهيد القسّامي المجاهد خالد مصطفى صباح (24 عامًا).

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وأكدت الحركة أن العملية البطولية التي سطرها أبناء القسّام في ضفة العياش هي ثأر لدماء القادة الشهداء الذين طالتهم يد الغدر الصهيونية في غزة، ورداً على جرائمه بحق المسجد الأقصى المبارك وعدوانه على نابلس وجنين.

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وأوضحت أن على حكومة الاحتلال أن تدرك أن استمرارها في إجرامها بحق شعبنا ومقدساتنا، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، سيجعل من هذه العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة التي ستقض مضاجع دولتهم الهشة وتحيل ليل جنودهم ومستوطنيهم إلى كابوس.

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المصدر / فلسطين أون لاين