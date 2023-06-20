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من هو الشهيد القسامي مهند شحادة منفذ عملية "عيلي" البطولية؟

20 يونيو 2023 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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الشهيد مهند شحادة

هو الأسير المحرَّر الشهيد القسامي مهند فالح شحادة من قرية حوَّارة جنوب نابلس وأحد منفذي عملية عيلي  شمال رام الله،

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والشهيد شحادة، يبلغ من العمر (26عامًا)، وهو من مواليد عام 1997، وخريج كلية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

يُشار إلى أن الشهيد شحادة، أسير محرَّر وينتمي للكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس) في جامعة النجاح الوطنية.

ومن جانبها، ذكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة أن منفذ عملية رام الله البطولية، هو المعتقل السياسي السابق لدى أجهزة السلطة مهند شحادة، والذي واصلت اعتقاله 17 يوماً دون توجيه أي تهمة له.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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