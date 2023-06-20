نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية في أعقاب عملية "عيلي"

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بعزم رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات أمنية.
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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الجلسة تأتي في أعقاب عملية "عيلي" البطولية التي قُتل بها 4 مستوطنين، قرب رام الله.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.
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المصدر / فلسطين أون لاين