نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية في أعقاب عملية "عيلي"

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بعزم رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات أمنية.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الجلسة تأتي في أعقاب عملية "عيلي" البطولية التي قُتل بها 4 مستوطنين، قرب رام الله.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.

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المصدر / فلسطين أون لاين