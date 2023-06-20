رسمياً: تشلسي يحسم صفقة هجومية قوية

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي تعاقده رسميّاً مع مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو قادماً من لايبزيغ الالماني، وذلك بعقد لمدَّة ست سنوات اعتباراً من الأول من تموز/يوليو المقبل، وبصفقة مقدّرة بـ63 مليون جنيه (80 مليون دولار).

وكان نكونكو، صاحب 23 هدفاً في 36 مباراة مع لايبزيغ الموسم الماضي، قد وافق على عقد مبدئي مع فريق غرب لندن في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقل الموقع الرسمي للنادي اللندني عن نكونكو (25 عاماً) قوله "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى تشلسي. بُذلت جهود كبيرة لجلبي الى النادي وأنا أتطلع إلى التعرّف على مدربي وزملائي وإظهار لأنصار النادي ما استطيع القيام به على أرضية الملعب".

وتابع "بعد أن لعبت في الدوري الفرنسي والدوري الألماني، أريد الآن اللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز أحد اقوى الدوريات في العالم. أنا متحمس جدًّا لهذا التحدي وسأكون فخورًا بالدفاع عن قميص تشلسي".

وأصدر تشلسي بيانًا باسم المديرين الرياضيين في النادي وهما لورنس ستيوارت وبول وينستانلي قالا فيه "لقد أثبت كريستوفر بأنه أحد أبرز اللاعبين المهاجمين في كرة القدم الأوروبية في الموسمين الأخيرين وسيضيف إلى الفريق النوعية، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف "لقد أظهر قدرته على أعلى المستويات في صفوف لايبزيغ ومنتخب فرنسا ونتطلع قدمًا لانضمامه إلينا مع زملائه استعدادًا للموسم المقبل".

بدأ نكونكو مسيرته الكروية مع نادي باريس سان جرمان حيث خاض في صفوف الاخير 78 مباراة وأحرز معه بطولة الدوري المحلي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين قبل الانتقال الى لايبزيغ صيف عام 2019.

فرض نفسه في الدوري الألماني كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا وقد سجَّل 35 هدفًا في مختلف المسابقات موسم 2021-22 واختير لاعب العام في الدوري الألماني، كما قاد لايبزيغ إلى إحراز كأس ألمانيا في الموسمين الاخيرين.

المصدر / فلسطين اونلاين