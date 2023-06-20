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أين تقع مستوطنة "عيلي" التي وقعت فيها عملية إطلاق النار؟

20 يونيو 2023 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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مستوطنة عيلي

تقع مستوطنة "عيلي" على الطريق الرئيس الذي يربط نابلس مع رام الله.

وأقيمت هذه المستوطنة الإسرائيلية شمال شرق محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وفي عام 2018 كان عدد سكانها 4,311 مستوطنًا.

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وقُتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأُصيب 4 بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار نفذها عدد من المقاومين الفلسطينيين قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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