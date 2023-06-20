أين تقع مستوطنة "عيلي" التي وقعت فيها عملية إطلاق النار؟

تقع مستوطنة "عيلي" على الطريق الرئيس الذي يربط نابلس مع رام الله.

وأقيمت هذه المستوطنة الإسرائيلية شمال شرق محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وفي عام 2018 كان عدد سكانها 4,311 مستوطنًا.

اقرأ أيضًا: محدث مقتل 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب رام الله



وقُتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأُصيب 4 بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار نفذها عدد من المقاومين الفلسطينيين قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضًا: قاسم: الرد على جرائم الاحتلال في جنين والأقصى لم يتأخر





المصدر / فلسطين أون لاين