ستيفن جيرارد يردُّ رسمياً على العرض السعودي

قال أسطورة نادي ليفربول الإنكليزي السابق ستيفن جيرارد بأنه رفض عرضاً لتدريب نادي الاتفاق السعودي.

ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ أن أقيل من منصبه مدربًا لأستون فيلا الإنكليزي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونشرت الصحف السعودية والانكليزية صورًا لجيرارد خلال زيارته للسعودية في مطلع حزيران/يونيو، وتحديداً إلى مدينة الدمام الشرقية حيث يلعب الاتفاق، حيث ذكرت تقارير بأن الأخير تقدَّم بعرض له للإشراف عليه الموسم المقبل.

وقال جيرارد لشبكة "تشانل فور" قبيل انطلاق مباراة إنكلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024 الإثنين "دُعيت إلى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به".

وأضاف "لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الأخيرين، لكن في الوقت الحالي لم أقبل بهذا العرض".

وكان جيرارد (43 عاماً) الذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الإشراف على رينجرز الاسكتلندي وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي بعد غياب 10 سنوات.

وانتقل إلى استون فيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وخاض فريق وسط إنكلترا بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.

المصدر / فلسطين اونلاين