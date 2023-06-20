الفدائي يخسر من الصين بثنائية

وائل الحلبي:

خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه الصيني بهدفين دون رد، في المباراة التجريبية التي جمعتهما في مدينة داليان، تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب الوطني دخل المباراة بشكل متحفظ في ظل اندفاع الصين للهجوم، ليبدأ الفدائي بعد عشرة دقائق في الضغط على لاعبي منتخب الصين في وسط الملعب وبناء الهجمات، ولاحت الفرصة أمام محمود أبو وردة لكنه بغرابة أرسلها في أحضان الحارس.

الفدائي كاد أن يفتتح التسجيل بعدما وصلت الكرة إلى صالح شحادة لكنه فقد السيطرة وسددها ضعيفة، رد المنتخب الصيني بتهديد أخطر من تسديدة لاعبه ليانغ التي حولها حمادة لركنية، استمرت خطورة أصحاب الأرض ومنعت العارضة هدف محقق من كرة رأسية قوية لترتد امام شياو زان الذي تابعها برأسه ليتألق محمد صالح في ابعاد الكرة قبل أن تجتاز خط المرمى.

أبو وردة بدأ هجمة مرتدة سريعة وأرسل عرضية متقنة لتامر صيام الذي وضعها برأسه ليتدخل الحارس ويحولها إلى ركنية، منتخب الصين استغل هفوة من الجهة اليمنى وتقدم بالهدف الأول بعد كرة عرضية زاحفة وضعها اللاعب وو لي في المرمى مستغلا عدم وجود رقابة (34).

الفدائي حاول ترتيب أوضاعه من جديد وسدد عطاء جابر كرة صاروخية لتمر بجوار القائم بقليل، شحادة سدد كرة قوية من خارج الصندوق مرت بجانب المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الصين بهدف دون رد للمنتخب الوطني.

بداية هجومية للمنتخب الوطني مع بداية الشوط الثاني وحاول جابر من خلال تسديدة قوية للكرة من خارج الصندوق لتجاور مرمى الصين بقليل، عادت محاولات الصين لاستغلال الثغرة في الجهة اليمنى وكاد أن يعزز النتيجة لكن محمد باسم أبعد الكرة قبل أن تصل المهاجم بسلام.

خطورة الفدائي استمرت وأرسل فيراوي كرة عرضية لتصل صالح شحادة الذي سددها ضعيفة ليتصدى لها المدافع وترتد لتامر صيام الذي حرمه القائم من التعديل بعدما أنابت عن الحارس وأبعدت الكرة.

منتخب الصين عاد للضغط وسدد البديل شو شين كرة صاروخية حولها الدفاع لركنية، ليتمكن اللاعب تيياس برونينغ من تعزيز النتيجة بالهدف الذي تابع كرة من يد الحارس حمادة ليودعها الشباك (65)

بعد الهدف دفع المدرب مكرم دبوب بثلاثة بدلاء عميد صوافطة وعدي خروب واسلام البطران لتنشيط خط الوسط والهجوم، وأرسل صوافطة كرة عرضية مباغتة حولتها العارضة خارج الملعب، تراجع ضغط المنتخب الوطني في ظل اغلاق منتخب الصين مناطقه الدفاعية الذي هدأت وتيرته الهجومية، لكنه استفاد من عدم قدرة الفدائي على الاحتفاظ بالكرة وشن الهجمات المرتدة.

لاحت الفرصة مجددا للصين من رأسية قوية للاعب وو لي كان حمادة لها بالمرصاد، رغم المساعي المستمرة للاعبي الفدائي لتهديد مرمى الصين لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد للمنتخب الوطني.

تشكيلة المنتخب الوطني: رامي حمادة، موسى فيراوي (عميد صوافطة 70)، ياسر حمد (محمد يامين 85)، محمد صالح، سامر الجندي، محمد باسم (عدي خروب 70)، عطاء جابر، ميشيل ميلاد، تامر صيام (إسلام البطران 70)، محمود أبو وردة، صالح شحادة (محمود وادي 80).

المصدر / فلسطين أون لاين