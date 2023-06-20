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بالفيديو أجهزة السلطة تقمع وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين في الخليل

20 يونيو 2023 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قمعت أجهزة السلطة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية لعائلة متعب في الخليل، فيما واصلت اعتقالاتها وملاحقاتها السياسية وانتهاكاتها في الضفة.

وقامت أجهزة السلطة بقمع وقفة لنساء عائلة متعب احتجاجًا على اعتقال ٢٥ من أزواجهن وأبنائهن كرهائن لإجبار 4 من أفراد العائلة على تسليم أنفسهم في الخليل، وسط إطلاق النار.

واختطفت أجهزة السلطة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الطالب في جامعة بيرزيت فوزي أبو كويك من منزله.

واعتقلت أجهزة السلطة في الخليل الأسير المحرر صهيب مأمون شرباتي يوم أمس، علماً أنها أفرجت عنه الشهر الماضي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن لليوم الـ 2 على التوالي، فيما علقت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت الدوام احتجاجاً على اعتقاله.

كما تواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق طلبة ونشطاء وأسرى محررين، أقدمهم المطارد مصعب اشتية لليوم الـ 275 على التوالي رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه.

واستنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية سياسة الاستدعاءات والملاحقات، وأدانت الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية

وأكدت اللجنة أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة هي أدنى الحقوق المكفولة لشعبنا في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.

كما طالبت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين من أبناء شعبنا، ودعت جميع القوى والفصائل والمكونات الوطنية في الضفة الغربية للتوقيع على ميثاق شرف يحرّم ويجرّم هذا السلوك المدان وطنياً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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