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القوى الوطنية والإسلامية تدين الاعتقال السياسي والملاحقات في الضفة الغربية

20 يونيو 2023 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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القوى الوطنية والإسلامية تدين الاعتقال السياسي والملاحقات في الضفة الغربية

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية سياسة الاستدعاءات والملاحقات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، التي تطال أبناء شعبنا من النشطاء السياسيين ومن الحركة الطلابية في الجامعات، واستنكرت هذا السلوك المرفوض والمدان وطنيًا.

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وأكدت اللجنة أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة هي أدنى الحقوق المكفولة لشعبنا في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.

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وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالإفراج فورًا عن جميع المعتقلين من أبناء شعبنا، ودعت جميع القوى والفصائل والمكونات الوطنية في الضفة الغربية للتوقيع على ميثاق شرف يحرّم ويجرّم هذا السلوك المدان وطنياً.

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