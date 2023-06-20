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منذ بداية العام الجاري

22 قتيلًا بصفوف الاحتلال بفعل عمليات المقاومة بالضفة والداخل المحتل

20 يونيو 2023 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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22 قتيلاً بصفوف الاحتلال بفعل عمليات المقاومة بالضفة والداخل المحتل

أدّت عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى 22 قتيلًا إسرائيليًّا و216 جريحًا في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك منذ بداية عام 2023 الجاري.

وأفاد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" بأنّ 68 عملية وقعت في القدس، وأسفرت عن 12 قتيلًا و56 جريحًا، إضافة إلى 68 عملية أخرى وقعت في نابلس، وأسفرت عن 3 قتلى و65 جريحًا.

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وأشار المركز إلى أنّ المقاومة نفّذت 10 عمليات في أريحا أسفرت عن 4 قتلى و6 جرحى، فيما وقعت 17 عملية في الداخل المحتل، وأسفرت عن قتيلين و15 جريحًا.

وامتدّت عمليات المقاومة إلى محافظة طولكرم، والتي شهدت 8 عمليات، وأسفرت عن قتيل و7 جرحى، إضافة إلى 20عملية في جنين أسفرت عن 20 جريحًا.

ووقعت 19 عملية في رام الله أسفرت عن 19 جريحًا، و15 عملية في الخليل أدّت إلى 15 جريحًا، و10 عمليات في قلقيلية أسفرت عن 10 جرحى، وعمليتان في بيت لحم أسفرتا عن جريحَين، وأخيرًا عملية في طوباس أسفرت عن جريح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #عمليات المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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