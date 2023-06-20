تعليق الدوام في جامعة بيرزيت احتجاجًا على اعتقال أمن السلطة رئيس مجلس الطلبة

علقت جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، الدوام الطلابي، استجابة لدعوة الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية، احتجاجاً على اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله لرئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن وعدد من كوادر الكتلة والطلبة.

وقالت الحركة الطلابية في بيانٍ مقتضب، إنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار أنّ الاعتداء على ممثل الطلبة هو اعتداء على مجتمع بيرزيت، فرئيس المجلس اختاره الطلبة لتمثيلهم والاعتداء عليه وتغييبه هو أول خطوة يتبعها الاعتداء على جميع طلبة الجامعة وعدم احترام قرارهم الديموقراطي".

وأكدت أنّ "الصورة الهمجية التي رأيناها بالأمس من طريقة اعتقال وسحل وضرب تمسُّ كل مواطن حر وكل مكون في الجامعة".

وطالبت الحركة الطلابيّة جميع الجهات بتحمُّل مسؤوليتها، والضغط على أجهزة السلطة للإفراج عن رئيس المجلس وزملائه المعتقلين، ووقف هذه الظاهرة المرفوضة في كلّ مكان وكل أنحاء الوطن.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اعتقال أجهزة السلطة لرئيس المجلس حسن من أمام منزله برام الله، وذلك بعد الاعتداء عليه بالهراوات وغاز الفلفل.

المصدر / فلسطين أون لاين