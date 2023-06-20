تشييع جثماني الشهيدين أبو جعص والزعول في جنين وبيت لحم

شاركت جماهير غفيرة في تشييع جثماني الشهيدين أمجد أبو جعص (48 عاماً) من مخيم جنين، وزكريا الزعول (20 عاماً) من بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وهتف المشيعون بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء، والرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

وزفت حركة حماس الشهيدين الزعول وأبو جعص، مؤكدة أن تصعيد المقاومة في أنحاء أرضنا المحتلة هو الرادع الأكبر للاحتلال.

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ووجهت الحركة التحية لأبناء شعبنا الثائرين في وجه الاحتلال والمنتفضين للثأر لدماء الشهداء، والمرابطين الذين يواجهون عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى، مشددة على أن شعبنا سيواصل طريق النضال والثورة حتى دحر الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

وارتقى الشهيد أبو جعص متأثراً بجراحه بعد يوم من إصابته برصاص جيش الاحتلال، خلال الاقتحام الهمجي لمدينة جنين، والذي أسفر عن 6 شهداء ونحو 100 إصابة.

واستشهد مساء أمس الزعول، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس خلال مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم، إلى جانب إصابة اثنين أحدهما بالرقبة والآخر في البطن واعتقال شاب آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين