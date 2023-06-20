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التعليم تنشر رابط بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية

20 يونيو 2023 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم بغزة

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023/2024 ابتداءً من اليوم الثلاثاء 20/6/2023 من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: اضغط هنا.

ودعت الوزارة كافة المتقدمين المرشحة أسماؤهم للمقابلة؛ مراجعة وتدقيق كافة بياناتهم.

وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود أي خطأ يحتاج تعديل؛ يتم إرسال المشكلة عبر بوابة الاستقطاب أو مراجعة مبنى وزارة التربية والتعليم العالي _مدينة غزة، قسم التوظيف في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 13/07/2023، حيث سيتم اعتماد البيانات بشكل نهائي بعد هذا التاريخ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وظائف تعليمية #وزارة التربيةوالتعليم

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