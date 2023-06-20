باحث مقدسي: شعبنا لن يسمح بمخططات تهويد الأقصى

أكد الباحث والناشط المقدسي جمال عمرو أن أبناء الشعب الفلسطيني يقفون للاحتلال بالمرصاد ولن يسمحوا له بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى المبارك.

وقال عمرو في تصريحات وصلت " ": "إن الاحتلال مرتبك ومحبط أمام بسالة المقاومة، ويسعى لإرضاء المجتمع الصهيوني على حساب شعبنا الفلسطيني".

وشدد على أنه لا يمكن تقسيم المسجد الأقصى، والاحتلال واهم إن ظن أنه قادر على تنفيذ مخطط تقسيم المسجد، موضحًا أن الاحتلال لديه مخططات تهويدية تجاه المسجد الأقصى المبارك، ويريد إشعال حرب دينية بالمنطقة.

وحمل الاحتلال المسؤولية عن الحرب الدينية التي يسعى لإشعالها، من خلال اعتداءات مستوطنيه على المسجد الأقصى.

واقتحم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، مع تواصل دعوات الحشد والاعتكاف خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، لصد مخططات التقسيم والتهويد في مدينة القدس المحتلة.

اقرأ أيضًا: عفانة: مخططات تهويد وتقسيم الأقصى ستكسر على صخرة إرادة المقدسيين والمرابطين

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، المصلى القبلي في الأقصى، لطرد المعتكفين منه، ومنعتهم من مواصلة اعتكافهم، فيما اعتقلت عدداً من حراس الأقصى، وشرعت بعمليات إفراغ للمسجد.

وحثت دعوات مقدسية على الحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءاً من أمس الاثنين، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.

وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه، والاعتكاف طيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لمواجهة مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود "عميت هليفي" لتقسيم المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين