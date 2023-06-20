ما هو موعد صلاة عيد الأضحى "الكبير" 2023 بـ غزة ومدن فلسطين؟

يهتم العديد من المواطنين في غزة ومدن فلسطين بـ موعد صلاة عيد الأضحى أو ما يُعرف أيضًا بصلاة العيد الكبير لأدائها في وقتها، لما لها من أهمية كبيرة لدى المسلمين.

فهي الصلاة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، وهي محل شكر لله وتعظيم لشعائره، وفيها يجتمع المسلمون من كبار أو صغار أو حتى نساء، ليُكبّروا ويُهلّلوا الله عز وجل على ما هداهم من فضله وكرمه.

ويستعرض لكم موقع " " موعد عيد الأضحى لهذا العام، وحكم صلاة العيد، بالإضافة إلى مواعيد صلاة العيد في غزة وباقي مدن فلسطين.

اقرأ المزيد: فلكيًّا.. موعد عيد الأضحى القادم 2023/1444

اقرأ المزيد: حكم ذبح العقائق يوم عيد الأضحى

ما هو موعد وقفة عيد الأضحى أو الكبير 2023؟

ويوافق موعد وقفة عيد الأضحى المبارك والمعروف بالعيد الكبير يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة 1444، والموافق يوم الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران 2023م.

ما هو موعد أول أيام عيد الأضحى أو الكبير 2023؟

ويوافق موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك والمعروف بالعيد الكبير يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1444، والموافق يوم الأربعاء 27 يونيو/ حزيران 2023م.

ما هو حكم صلاة عيد الأضحى أو الفطر؟

اختلفت آراء الفقهاء والعلماء حول حكم تأدية صلاة عيدي الأضحى أو الفطر إلى ثلاثة أقوال ومنها:

الأول: ذهب الشافعية والمالكية إلى أنّ صلاتَي عيدي الأضحى والفطر سنَّة مؤكدة.

الثاني: ذهب أحمد بن حنبل إلى أنّ صلاتي العيدين فرض كفاية.

الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أنّ صلاتي العيدين واجبة.

ما هو موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدن فلسطين؟

يختلف مواقيت صلاة عيد الأضحى في فلسطين من مدينة إلى أخرى، لذا نحرص على إرفاق أوقات صلاة العيد في كل مدينة من مدن فلسطين وهي كالتالي:

ما هو موعد صلاة عيد الأضحى "الكبير" لهذا العام في مدن فلسطين؟

ومن المتوقع أن يتراوح موعد توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 في مدن فلسطين ما بين الساعة السادسة حتى الساعة السادسة وخمس دقائق صباحًا، على النحو التالي:

في غزة قرابة الساعة 6:00 صباحًا.

في القدس قرابة الساعة 6:01 صباحًا.

في رام الله قرابة الساعة 6:01 صباحًا.

في الرملة قرابة الساعة 6:01 صباحًا.

في جنين قرابة الساعة 6:02 صباحًا.

في نابلس قرابة الساعة 6:02 صباحًا.

في يافا قرابة الساعة 6:03 صباحًا.

في الناصرة قرابة الساعة 6:02 صباحًا.

في حيفا قرابة الساعة 6:03 صباحًا.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنّ موعد صلاتي عيدي الأضحى أو الفطر يكون شرعًا بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا من كل عام، وذلك بعد شروق شمس أول أيام عيد الأضحى الموافق العاشر من ذي الحجة أو شروق شمس أول أيام عيد الفطر الأول من شوال.

المصدر / فلسطين أون لاين