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بالصور عمره 3000 عام .. علماء ألمان يعثرون على سيف برونزي نادر

20 يونيو 2023 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
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أعلن علماء آثار ألمانيين، اكتشاف سيف برونزي نادر عمره أكثر من 3000 عام في بلدة نوردلينجن الجنوبية في ألمانيا.

ويحمل السيف مقبضًا نادرًا يرجح أنه يعود للعصر البرونزي (3000-1200) قبل الميلاد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم العثور عليه في قبر يعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد والذي يحتوي أيضًا على عظام رجل وامرأة وفتى، بالإضافة إلى أشياء برونزية أخرى.

ويقول خبراء الآثار إنّ السيف يتمتع بحالة جيدة بشكل لافت للنظر ولا يزال يتألق بريقه الطبيعي.

ويعتبر صنع مثل هذا السيف في ذلك الوقت معقدًا، حيث تنفيذ المقبض والنصل، وربما يكون السيف عبارة عن سلاح حقيقي استُخدم للدفاع أو الهجوم في ذلك الوقت.

ولا يزال العلماء غير متأكدين مما إذا كان الرجل والمرأة والفتى الذين عُثر عليهم في القبر مرتبطين ببعضهم البعض، فيما تثير ندرة هذا الاكتشاف تساؤلات حول أصل السيف وكيفية وصوله إلى هذا القبر.

ويُعدُّ اكتشاف هذا السيف المُذهل استكشافًا مهمًّا للتاريخ والثقافة الألمانية القديمة، وقد يُساعد على توسيع فهمنا للحياة والثقافة في ذلك الوقت.

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المصدر / وكالات
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#ألمانيا #العصر البرونزي #سيف برونزي

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