"حماس" تزف "الزعول" و"الجعص" وتؤكّد أن تصعيد المقاومة هو الرادع الأكبر للاحتلال

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم الشهيد البطل: زكريا محمد زكريا الزعول (20 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء الإثنين في بلدة حوسان غربي بيت لحم، والشهيد البطل: أمجد عارف الجعص (48 عامًا)، من مخيم جنين متأثرًا بإصابته أمس خلال عدوان الاحتلال على المخيم.

وعزّت "حماس"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ذوي الشهيدين الزعول والجعص ومحبيهما، مؤكدة أنّ تصعيد المقاومة في أنحاء أرضنا المحتلة هو الرادع الأكبر للاحتلال.

وحيّت أبناء شعبنا الثائرين في وجه الاحتلال والمنتفضين للثأر لدماء الشهداء، والمرابطين الذين يُواجهون عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى.

وأكدت أنّ شعبنا سيُواصل طريق النضال والثورة حتى دحر الاحتلال وتحقيق تطلُّعات شعبنا في التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين