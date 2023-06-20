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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة الصافي للتجارة

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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة الصافي للتجارة

20 يونيو 2023 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة الصــافي للتجارة والاستثمار المحدودة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مبيعات بقطاع غزة .

شروط التسجيل:

- حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم.

- أن لا يزد عمر المتقدم عن (35) سنة.

- حسن المظهر واللباقة في التعامل مع الجمهور.

- يفضل من لديه خبرة سابقة في مجال التسويق والمبيعات.

- الالتزام بمواعيد العمل ولديه القدرة على تحمل ضغط العمل.

- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

- يفضل أن يكون من سكان غزة.

طريقة التسجيل :

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/812hxdxnccndFScZ9

- آخر موعد لتقديم الطلبات هو مساء يوم الأحد الموافق 25-06-2023م

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