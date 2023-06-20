مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة الصافي للتجارة

إعلان توظيف صادر عن شركة الصــافي للتجارة والاستثمار المحدودة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مبيعات بقطاع غزة .
شروط التسجيل:
- حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم.
- أن لا يزد عمر المتقدم عن (35) سنة.
- حسن المظهر واللباقة في التعامل مع الجمهور.
- يفضل من لديه خبرة سابقة في مجال التسويق والمبيعات.
- الالتزام بمواعيد العمل ولديه القدرة على تحمل ضغط العمل.
- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
- يفضل أن يكون من سكان غزة.
طريقة التسجيل :
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/812hxdxnccndFScZ9
- آخر موعد لتقديم الطلبات هو مساء يوم الأحد الموافق 25-06-2023م