مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة الصافي للتجارة

إعلان توظيف صادر عن شركة الصــافي للتجارة والاستثمار المحدودة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مبيعات بقطاع غزة .

شروط التسجيل:

- حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم.

- أن لا يزد عمر المتقدم عن (35) سنة.

- حسن المظهر واللباقة في التعامل مع الجمهور.

- يفضل من لديه خبرة سابقة في مجال التسويق والمبيعات.

- الالتزام بمواعيد العمل ولديه القدرة على تحمل ضغط العمل.

- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

- يفضل أن يكون من سكان غزة.

طريقة التسجيل :

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/812hxdxnccndFScZ9

- آخر موعد لتقديم الطلبات هو مساء يوم الأحد الموافق 25-06-2023م