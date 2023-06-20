في اليوم العالمي للاجئين.. "حماس": لا تنازل عن حقّ عودة اللاجئين لديارهم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أنه لا تنازل عن حقّ عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرًا.

ورفضت حركة "حماس" في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للّاجئين، كل الحلول الرّامية لإسقاط هذا الحقّ المقدّس، وسيواصل شعبنا مقاومته الشاملة حتى انتزاع حقوقه كافة وإنهاء الاحتلال الصهيوني الفاشي.

وجددت تأكيدها على المسؤولية المباشرة لوكالة (الأونروا) في تقديم خدماتها لكافة اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم، ونرفض كلّ المحاولات لنقل أو تفويض خدماتها إلى جهات أخرى، ونشدّد على بقاء الوكالة شاهدَ حيّ يدعم حقّ شعبنا في العودة إلى وطنه.

اقرأ أيضًا: في اليوم العالمي للاجئين: 6.4 مليون لاجئ فلسطيني يحلمون بالعودة

وأضافت: إنَّ اللاجئين الفلسطينيين جزء أصيل من نسيج شعبنا المتماسك والمحافظ على الحقوق والثوابت والمقدسات، في ميراث ممتدٍ عبر الأجيال، وذاكرة حيّة تأبى النسيان، وجذوة مقاومة لا تخبو، ومشاركة وتمثيل سياسي في صنع وإدارة القرار الفلسطيني، في كلّ الاستحقاقات الوطنية.

ودعت حماس أبناء شعبنا اللاجئين في الداخل والشتات، إلى تعزيز وحدتهم وتلاحمهم الوطني وتمتين أواصر التعاون والتكافل، وإلى مواصلة نضالهم وصبرهم ورباطهم في مواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه العدوانية.

كما ودعت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى مزيد من التضامن معهم بكلّ الوسائل، وتمكينهم من حياة حرّة وكريمة، ودعم صمودهم ونضالهم وهم يرفضون كل أشكال التوطين والوطن البديل، ويتطلّعون دومًا للعودة إلى أرض الوطن فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين