ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال في جنين أمس إلى ستة

استُشهد المواطن أمجد جعص (48 عامًا)، من سكان مخيم جنين، متأثرًا بجروحه التي أُصيب بها أمس، ما يرفع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية إلى 6.

و وفق مصادر محلية كان الشهيد جعص يتلقى العلاج في مستشفى رفيديا في نابلس بعد أن نُقل إليه بحالة حرجة.

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وجعص، هو والد الشهيد وسيم الذي استُشهد في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، بمجزرة ارتكبها الاحتلال بالمخيم آنذاك وأدّت لاستشهاد 10 مواطنين.

وفي السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين عن تشييع جثمانه اليوم بعد وصوله من نابلس، حيث كان يُعالَج في مستشفى رفيديا الحكومي.

الشهيد أمجد جعص





المصدر / فلسطين أون لاين