تعرَّف على طقس فلسطين اليوم 20 يونيو

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 20 يونيو

وهذه الليلة؛ يكون الجو صاف بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 21 يونيو

ويوم غدٍ الأربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 22 يونيو

ويوم الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 23 يونيو

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الأيام القادمة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين