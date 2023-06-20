مصادقة أممية على اتفاقية حماية التنوع البيولوجي بأعالي البحار

أعلنت الأمم المتحدة مصادقتها على اتفاقية حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، والتي تعد نتاج مباحثات تشرف عليها منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت في نيويورك، على هامش "مؤتمر الحكومات" الذي تشكّل قبل سنوات بغرض التباحث حول الاتفاقية.

وفي بيان حول الأمر، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذه الخطوة بأنها "أمل جديد وفرصة كفاح للمحيطات".

وأكد أن الاتفاقية أظهرت قدرة الدول على التوافق والإجماع من أجل مصالحها المشتركة.

وأشار إلى أن المباحثات حول الاتفاقية، متواصلة منذ قرابة 20 عاما.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي في البحار التي تظل خارجة عن نطاق مناطق الصلاحية البحرية للدول، وهو ما يعادل قرابة ثلثي بحار العالم.

ويتطلب دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، حصولها على مصادقة 60 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، لذا فإنها ستعرض لمصادقة الدول الأعضاء طيلة عامين كاملين من الآن.

المصدر / الأناضول