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فريق في الممتازة يخوض تدريبات صباحية ومسائية

20 يونيو 2023 . الساعة 00:44 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

يواصل فريق نادي غزة الرياضي تدريباته اليومية على ملعب الشهيد عاهد زقوت غرب مدينة غزة، استعداداً لخوض غمار بطولة الدوري الممتاز وكأس غزة.


وقرر مدرب الفريق نعيم السويركي تكثيف التدريبات، بحيث تُقام على فترتين يومياً صباحية ومسائية على مدار أسبوعين، لزيادة منسوب اللياقة البدنية لدى اللاعبين، وذلك نظراً لضيق فترة الإعداد.   


 ويحرص السويركي على رفع درجة وقوة التدريبات البدنية، تمهيداً للانتقال للفترة الثانية التي سيركز فيها على بناء الخطط الفنية والتكتيكية التي سيطبقها الفريق في الموسم الجديد، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.


واعتمد مجلس إدارة النادي تشكيل الجهاز المعاون والذي يتكون من الكابتن محمد السويركي مدربا عاما والكابتن إياد دويمة مدربا لحراس المرمى وعلي البلتاجي مديرا إداريا وحسام البرش معالجا وجهاد أبو قينص مسؤولا للعهدة. 


وفي نفس السياق أتم غزة الرياضي عدة صفقات لتعزيز صفوف الفريق، حيث توصل لاتفاق مع الحارس عبدالله أبو غزة للعب مع الفريق على سبيل الإعارة من شباب رفح، والمهاجم يوسف داوود ومحمد فروانة وحربي السويركي وفادي عساف وحارس المرمى حمزة منصور. 


وتوصل العميد في وقت سابق لاتفاق مع الكابتن نعيم السويركي لمواصلة تدريب الفريق في الموسم المقبل، إلى تجديد عقود أربعة من لاعبيه هم بهاء أحمد وعبد الله إسماعيل وتامر أبو فارس ومحمد تمراز، بينما رحل عن صفوفه عدداً من اللاعبين أبرزهم ( حسن جودة، وطارق الهور، وفادي العراوي، وأحمد البرهم، وأحمد ظهير، وربحي شتيوي).

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#غزة الرياضي #تدريبات صباحية ومسائية

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