فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تصريحات لوزيرة خارجية فرنسا تفجر غضب الجزائريين

موسكو أسقطت طائرة سويدية وأشعلت أزمة.. لهذا السبب

فريق في الممتازة يخوض تدريبات صباحية ومسائية

صفقات أهلي بيت حانون .. ومدة عقد المدرب الجديد

الأوقاف: اعتداء الاحتلال على مسجد في جنين تطاول على مقدساتنا ومشاعرنا

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

حماس: اقتحام الأقصى وإخراج المعتكفين جريمة خطيرة وتصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك

الحركة الطلابية في بيرزيت تقرر تعليق الدوام رفضا للاعتقال السياسي

هاري كين الهدف الأول لباريس سان جيرمان

صفقات أهلي بيت حانون .. ومدة عقد المدرب الجديد

20 يونيو 2023 . الساعة 00:40 بتوقيت القدس
...
فريق أهلي بيت حانون
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي أهلي بيت حانون تعاقده مع 7 لاعبين، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للمنافسة في دوري الدرجة الأولى، وبطولة كأس غزة.

وتعاقد النادي مع اللاعبين ( أحمد أبو الريش، وأحمد عابد، وإبراهيم مطر، ومحمد جندية، ومحمود الشنباري، ويحي أبو عمشة، ومحمد أبو زعيتر)، بينما تم تجديد عقد اللاعبين إسماعيل عبدو ومحمد طافش.

وانطلقت أول من أمس تدريبات فريق شباب بيت حانون الأهلي، على الملعب البلدي بالمدينة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وكان نادي أهلي بيت حانون قد تعاقد مع المدرب الشاب عبدالله عليان لمدة 4 مواسم قادمة، للعمل على بناء فريق جديد ينافس على الصعود لدوري الدرجة الممتازة.

ونافس أهلي بيت حانون بقوة الموسم السابق على الصعود لدوري الشهرة والأضواء، لكن تراجعت نتائجه في الجولات الأخيرة، واحتل المركز الرابع.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#أهلي بيت حانون #عبدالله عليان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة