صفقات أهلي بيت حانون .. ومدة عقد المدرب الجديد

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي أهلي بيت حانون تعاقده مع 7 لاعبين، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للمنافسة في دوري الدرجة الأولى، وبطولة كأس غزة.

وتعاقد النادي مع اللاعبين ( أحمد أبو الريش، وأحمد عابد، وإبراهيم مطر، ومحمد جندية، ومحمود الشنباري، ويحي أبو عمشة، ومحمد أبو زعيتر)، بينما تم تجديد عقد اللاعبين إسماعيل عبدو ومحمد طافش.

وانطلقت أول من أمس تدريبات فريق شباب بيت حانون الأهلي، على الملعب البلدي بالمدينة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وكان نادي أهلي بيت حانون قد تعاقد مع المدرب الشاب عبدالله عليان لمدة 4 مواسم قادمة، للعمل على بناء فريق جديد ينافس على الصعود لدوري الدرجة الممتازة.

ونافس أهلي بيت حانون بقوة الموسم السابق على الصعود لدوري الشهرة والأضواء، لكن تراجعت نتائجه في الجولات الأخيرة، واحتل المركز الرابع.