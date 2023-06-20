الأوقاف: اعتداء الاحتلال على مسجد في جنين تطاول على مقدساتنا ومشاعرنا

استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الأسير في منطقة الجابريات في محيط مخيم جنين صباح الإثنين.

وقال البكري في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال فجرت باب المسجد وكسرت جميع النوافذ وعبث بموجودات المسجد وأثاثه وخربت الأجهزة والسماعات.

وأكد أن هذا الانتهاك لمقدساتنا ومساجدنا مرفوض بالشرائع السماوية والقوانين الأرضية، مضيفاً أن هذا التطاول على مقدساتنا ومساجدنا سنواجهه بالإصرار على تمسكنا بأرضنا وحقنا بفلسطين.

وطالب البكري المجتمع الدولي بضرورة العمل السريع والجاد لإنهاء هذه الانتهاكات اليومية التي تتطاول على مقدساتنا ومشاعرنا، وإنهاء هذه الاعتداءات التي تعمل على المس بحقوقنا كمسلمين وفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين