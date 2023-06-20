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طالبت بالإفراج عن رئيس المجلس

الحركة الطلابية في بيرزيت تقرر تعليق الدوام رفضا للاعتقال السياسي

20 يونيو 2023 . الساعة 00:11 بتوقيت القدس
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أعلنت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، مساء الاثنين، عن تعليق الدوام اليوم الثلاثاء بما في ذلك الامتحانات في الجامعة رفضاً لاعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن من قبل أجهزة السلطة والتي تأتي ضمن حملتها الشرسة على الحركة الطلابية.

وقالت الحركة الطلابية في بيانٍ مقتضب، إنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار أنّ الاعتداء على ممثل الطلبة هو اعتداء على مجتمع بيرزيت، فرئيس المجلس اختاره الطلبة لتمثيلهم والاعتداء عليه وتغيبه هو أول خطوة يتبعها الاعتداء على جميع طلبة الجامعة وعدم احترام قرارهم الديموقراطي".

وأكدت أنّ "الصورة الهمجية التي رأيناها بالأمس من طريقة اعتقال وسحل وضرب تمس كل مواطن حر وكل مكون في الجامعة".

وطالبت الحركة الطلابيّة جميع الجهات بتحمل مسؤوليتها، والضغط على أجهزة السلطة للإفراج عن رئيس المجلس وزملائه المعتقلين، ووقف هذه الظاهرة المرفوضة في كل مكان وكل أنحاء الوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاعتقال السياسي #جامعة بير زيت #الحركة الطلابية #عبد المجيد حسن

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