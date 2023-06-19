هاري كين الهدف الأول لباريس سان جيرمان

أفادت تقارير من الصحافة الفرنسية، اليوم الإثنين، بأن نادي باريس سان جيرمان وضع صفقة المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب نادي توتنهام هوتسبير، أولوية له في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وينتهي عقد كين (29 عامًا) مع السبيرز في صيف 2024، دون وجود اتفاق بين الطرفين على تجديده؛ إذ يرغب هدّاف المنتخب الإنجليزي في الرحيل عن النادي اللندني.



ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، يضغط بقوة لحسم صفقة كين هذا الصيف، بعد التصريحات الأخيرة لنجم الفريق كيليان مبابي.



وكان مبابي قد أكد في خطاب أرسله لإدارة سان جيرمان، أنه لن يفعل بند التمديد لعام إضافي مع الفريق عندما ينتهي عقده الصيف القادم.



ويعد بطل الدوري الفرنسي من بين عدة أندية ارتبط اسمها بالتعاقد مع نجم توتنهام هذا الصيف، أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد، قبل أن يعلن اليونايتد انسحابه من الصفقة بسبب طلبات دانيل ليفي -رئيس السبيرز- المستحيلة، حسبما أفادت تقارير سابقة.



من ناحيته، أكد فلورنتيو بيريز، رئيس النادي الملكي، في وقت سابق أنه لن يوقع مع لاعبين آخرين بعد إتمام التعاقد مع خوسيلو وجود بيلينغهام واستعادة إبراهيم دياز من الإعارة، مما يساعد سان جيرمان لإقناع كين بالانتقال إلى صفوفه.



وعلى الرغم من ذلك، يقال إن كين يفضل البقاء في إنجلترا؛ حيث يرغب في تخطي رقم آلان شيرر كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.



جدير بالذكر أن النجم الإنجليزي قد شارك في 49 مباراة رفقة توتنهام الموسم الماضي بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 32 هدفًا وصناعة 5 أهداف.

المصدر / فلسطين اونلاين