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أوباميانغ يقترب من الدوري السعودي

19 يونيو 2023 . الساعة 22:18 بتوقيت القدس
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أوباميانغ يقترب من الدوري السعودي

أكَّد الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، أن المحادثات بين المهاجم الغابوني ونجم تشيلسي الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، والأندية السعودية، تحرز تقدمًا كبيرًا في الوقت الراهن.

وكان الغابوني قريبًا جدًا من العودة إلى برشلونة في الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تفشل الصفقة بسبب استحالة تسجيله في ظل قيود النادي الكتالوني بسبب لوائح اللعب المالي النظيف، ليتم تأجيل الأمر إلى الانتقالات الصيفية.

وقال رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوباميانغ لا يزال في مفاوضات مع الأندية السعودية، والمحادثات جارية، ولكن لا يوجد اتفاق حتى الآن".

وتابع فابريزيو في تغريدته: "هناك مناقشات نشطة بين اللاعب والأندية السعودية، فاللاعب الغابوني ما زال في نقاشات حادة، بعكس البلجيكي روميلو لوكاكاو الذي رفض العرض السعودي بنسبة 100٪".

جدير بالذكر أن أوباميانغ انضم إلى تشيلسي قادمًا من برشلونة صيف 2022، بعدما لعب للبلوغرانا تسعة أشهر، شارك خلالها في 24 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 13 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#أوباميانغ #الدوري السعودي

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