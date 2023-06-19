ماذا قال غوارديولا عن رغبته في ضم مبابي ومفاوضات برشلونة مع غوندوغان؟

قال الإسباني بيب غوارديولا ان فريقه مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنكلترا في كرة القدم، لن يتقدّم بعرض لضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وأكّد اهتمام برشلونة بضم لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان.

قال غوارديولا الإثنين على هامش دورة في رياضة الغولف في إسبانيا "تعرفون إلى أين يريد الرحيل"، ملمحاً إلى الرغبة المستمرة لريال مدريد الإسباني في ضمّ مبابي هداف مونديال قطر.

ويرتبط اللاعب البالغ 24 عاماً بعقد حتى 2024 مع الفريق المملوك قطرياً، بيد انه ابلغ ناديه عدم رغبته في تمديده، وهو يخطط للبقاء موسماً أخيراً مع فريق العاصمة، ما قد يعني رحيله في نهاية موسم 2023-2024 مجاناً.

وكان مبابي فضّل البقاء مع سان جرمان الموسم الماضي، رغم تلقيه عرضاً من الفريق الملكي.

كما قال غوراديولا على هامش دورة "ليجيندس تروفي" في إمبورادا في مسقط رأسه كاتالونيا، ان سيتي المتوّج بثلاثية تاريخية يتنافس مع فريقه السابق برشلونة على خدمات لاعب الوسط إيلكاي غوندغان.

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني الدولي هذا الصيف ويريد غوارديولا بقاءه، بيد أن برشلونة يسعى إلى جذبه نحو الليغا الإسبانية "أعرف أن برشلونة مهتم. وسيتي أيضاً".

تابع "آمل في بقائه معنا. بحال ذهابه إلى برشلونة سيكون انتقالاً رائعاً (بالنسبة لهم). نحن نقاتل من أجل بقائه".

أردف المدرب الفذّ "أعرف أن برشلونة يريده، وأن تشافي (مدرب برشلونة) اتصل به عدّة مرّات. بحال تعاقده مع برشلونة سأقول له انه سيمضي وقتاً رائعاً هناك".

المصدر / فلسطين اونلاين