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المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية لدورة الألعاب العربية

19 يونيو 2023 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية لدورة الألعاب العربية
غزة/ وائل الحلبي:

أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية، والتي ستقام في الجزائر من 5 وحتى 15 يوليو القادم بمشاركة 20 دولة عربية.

وجاء الفدائي الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية وسوريا وموريتانيا، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الجزائر وعُمان ولبنان والسودان، حيث يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يغادر وفد المنتخب الأولمبي اليوم من العراق بعد انتهاء مشاركته في بطولة غرب آسيا، متوجها إلى الجزائر حيث سيخوض معسكرا تدريبيا لحين موعد انطلاق المباريات.

وعلى الرغم من موافقة اللجنة المنظمة على تعزيز المنتخبات صفوفها بثلاثة لاعبين فوق السن، إلا أن الكابتن إيهاب أبو جزر قرر الاعتماد على قائمة اللاعبين الذين شاركوا في غرب آسيا، خاصة وأنه يتطلع لتحقيق الاستفادة القصوى قبل المشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتشارك فلسطين في 11 لعبة بخلاف كرة القدم وهي: السلة، الطاولة، المصارعة، الكاراتيه،والجودو، الألعاب البارالمبية (كرة سلة، ألعاب قوى)، الشطرنج، رفع الأثقال، السباحة، ألعاب القوى، الملاكمة.

وستمثل البطولة، فرصة للاعبين للاحتكاك مع نظرائهم من الدول العربية المشاركة، وإظهار قدراتهم وتحقيق إنجازات، فضلا عن الاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المنتخب الأولمبي #الألعاب العربية

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