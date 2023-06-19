الفدائي في اختبار هام أمام الصين

غزة/ وائل الحلبي:

سيكون المنتخب الوطني أمام اختبار هام وصعب عندما يلتقي مضيفه الصيني، في مباراة تجريبية تجمعهما في مدينة داليان الصينية، والتي ستقام ظهر غد الثلاثاء، الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت فلسطين.

الفدائي اختتم تحضيراته لمواجهة التنين الصيني بمشاركة جميع اللاعبين، وشهدت عودة تامر صيام للتدريبات الجماعية الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة أمام إندونيسيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان وفد المنتخب الوطني وصل إلى مدينة داليان يوم الجمعة بعد رحلة سفر طويلة قادما من إندونيسيا، قبل أن يستأنف تدريباته تحضيرا لملاقاة منتخب الصين التي تأتي في اطار الاعداد لبطولة كأس آسيا 2023 المقررة في قطر يناير القادم.

يدرك الوطني أن المباراة ستكون أكثر صعوبة من مواجهة إندونيسيا، الأمر الذي يجعله مطالبا بمضاعفة الجهد داخل الملعب والعمل على استغلال الجوانب الهجومية، خاصة وأن اللقاء السابق لم يظهر فيه الفدائي أي نزعة هجومية على مرمى أصحاب الأرض باستثناء مرتين طوال المباراة.

ورغم غياب المحترف عدي دباغ عن المنتخب وهو أبرز لاعبيه في الخط الأمامي، إلا أن وجود مجموعة من اللاعبين مثل محمود وادي وتامر صيام وإسلام البطران من أصحاب الخبرات الكبيرة سيعوض غياب الدباغ في الجانب الهجومي وعدم الاكتفاء بالتركيز على الجانب الدفاعي.

الفدائي استهل برنامج الاعداد لبطولة كأس آسيا بمواجهة البحرين في شهر مارس الماضي، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، قبل التعادل السلبي مع إندونيسيا الأسبوع الماضي، لتكون مواجهة الصين الثالثة في اطار التحضيرات، مع التوقعات بإقامة مباراة تجريبية في شهر أكتوبر القادم.

المنتخب الوطني التقى نظيره الصيني في خمسة مناسبات سابقة حيث حققت الصين الفوز في ثلاثة مباريات، فيما حسم التعادل نتيجة أخر مباراتين جمعتهما عامي 2014 و 2018.

الفدائي يعلم أن المهمة لن تكون سهلة لكنه يمني النفس في العودة بأول فوز له على منتخب الصين الذي يعتبر من المنتخبات القوية، حيث تمكن من تحقيق الفوز برباعية نظيفة على منتخب مانيمار يوم الجمعة الماضي.

الكابتن مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الوطني أكد على أن المباراة أمام الصين ستكون قوية للغاية، وهذا ما يدفعه لتحقيق الاستفادة منها مع وجود العديد من اللاعبين البارزين في صفوف أصحاب الأرض.

وأكد دبوب على أن المباريات التجريبية للفدائي ستستمر في التوقف الدولي في شهر أكتوبر القادم للحفاظ على وتيرة تحضيرات المنتخب الوطني لبطولة كأس آسيا.

المصدر / فلسطين أون لاين