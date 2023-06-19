قوات الاحتلال تطلق النار على مركبة فلسطينية غرب جنين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، وابلًا من الرصاص على مركبة فلسطينية، غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أنّ "إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الظهر وصلتا إلى مستشفى جنين الحكومي، وأنّ إحداهما حرجة".

وأفادت مصادر عبرية بـ "إصابة جنديين من جيش الاحتلال، برصاص زملائهما خلال إطلاق النار نحو مركبة فلسطينية في قرية نزلة الشيخ زايد جنوب غرب جنين".

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يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال هجومًا على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة العشرات، منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة، في حين أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 7 من جنوده وتضرر 5 آليات تابعة له.

المصدر / فلسطين أون لاين