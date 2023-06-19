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القسام تعلن تصديها لطائرات الاحتلال وعدوانه على جنين

19 يونيو 2023 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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القسام تعلن تصديها لطائرات الاحتلال وعدوانه على جنين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أنها تصدت اليوم الإثنين، لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة أحياء في المدينة جنين ومحيط مخيمها، وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص.

وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم الإثنين، إن "مجاهدينا استهدفوا آليات وأرتال وجنود الاحتلال بوابل مكثف العبوات المتفجرة، كما استهدفت طيران الاحتلال المروحي بزخات كثيفة من الرصاص، حيث اعترف العدو لاحقاً بإصابة إحدى طائراته المروحية".

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وشددت كتائب القسام على أن "جنين ستبقى بحاضنتها الشعبية ومقاومتها الباسلة سيفًا مشرعًا ولهيبًا على المحتل وأعوانه".

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال هجوما على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة العشرات، منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة، في حين أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 7 من جنوده وتضرر 5 آليات تابعة له.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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