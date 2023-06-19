"أبو كويك": الأداء البطولي لمقاومة جنين يجبر الاحتلال على إعادة حساباته

قال القيادي في حركة "حماس" حسين أبو كويك إنّ الأداء البطولي والإبداع للمقاومة الفلسطينية في جنين يجبر الاحتلال على إعادة حساباته في اقتحاماته للضفة.

وأوضح أبو كويك أنّ المقاومة والكمائن المتعددة تُجبر الاحتلال على إعادة حساباته سواء بالتحصين المتجدد لآلياته الغاشمة، ومنع مسيرات المستوطنين واقتحاماتهم لقبر يوسف خشية أن تتكرر كمائن جنين.

وأضاف: "إنّ هذا الإبداع في المقاومة يُثبت أنّ شعبنا حيوي مؤمن ومتمسك بحقه ويرفض الاحتلال، ويسعى إلى تقرير مصيره بيده، ويعتمد على نفسه في إثبات وجوده وحقه الشرعي والتاريخي على أرضه المباركة".

اقرأ أيضًا: بالفيديو الاحتلال يعترف بإصابة مروحية من نوع "أباتشي" في جنين

وأكد على أنّ "شعبنا يصر كل يوم ويثبت بهذا الأداء الرائع وبهذا التطور الميداني والوحدة الميدانية أنه صاحب الحق الأصيل ولن يتخلى عن أرضه ومقدساته".

واستُشهد 5 مواطنين بينهم طفل، وأُصيب 91 آخرين بينهم 23 بحالة خطيرة إلى حرجة، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين استمرت لـ8 ساعات، أسفرت أيضًا عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، وإعطاب آليات عسكرية.

وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، أنّ التصدي البطولي الذي خاضته المقاومة في جنين ومخيمها أمام العدوان الصهيوني اليوم هو جواب واضح على تهديدات العدو المتواصلة للضفة، وعلى الاحتلال أن يحسب ألف حساب لأيّ حماقة يفكر بارتكابها.

وعبّر العاروري عن فخره واعتزازه بوحدة المقاومين من كل الفصائل في ميدان المعركة مع العدو اليوم، مشددًا على أنّ تضحيات أبناء شعبنا من شهداء وجرحى لن تذهب هدرًا.

وتابع: "لقد حذّرنا نتنياهو بأنّ المساس بالمسجد الأقصى المبارك هو لعب بالنار، وإنّ شعبنا ومقاومته الباسلة سيواصلون الدفاع عن الأقصى مهما بلغت التضحيات".

المصدر / فلسطين أون لاين