بوسكيتس يقترب من الانتقال لفريق جديد

قالت تقارير صحفية إسبانية إنّ النجم السابق لنادي برشلونة، سيرخيو بوسكيتس، اقترب من الانضمام إلى فريق إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).



وأكدت وسائل إعلام إسبانية أنّ بوسكيتس المتوج بطلًا للدوري الإسباني في موسم 2022-23 مع برشلونة، اختار مزاملة صديقه المقرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددًا من بوابة النادي الأمريكي، بعد سنوات قضياها سويًّا مع النادي الكتالوني.



وحسب ما نقلته صحيفة "فوتبول إسبانيا" فإنّ الصفقة قد انتهت بالفعل وسيُوقّع بوسكيتس في الأيام القليلة المقبلة على العقد الذي سيربطه بإنتر ميامي حتى عام 2025 على الأقل.



وأعلن بوسكيتس قبل شهرين من الآن أنه لن يُمدّد عقده مع برشلونة بعد 18 عامًا قضاها في صفوف الفريق الكتالوني، وودّع جماهير الفريق في آخر مباريات برشلونة على ملعب كامب نو.



وفاز بوسكيتس بـ31 لقبًا مع برشلونة ولعب بقميص البلوغرانا 719 مباراة، ومن أبرز الألقاب التي تُوّج بها الدولي الإسباني السابق مع ناديه: ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات، وكأس إسبانيا سبع مرات.



في الجانب الآخر أعلن ميسي بداية الشهر الجاري انتقاله إلى إنتر ميامي، منهيًا كافة التكهنات حول مستقبله بعد محاولة فريقه السابق برشلونة استعادة خدماته، بالإضافة إلى رغبة العديد من الأندية السعودية استقطابه في صفقة قياسية.

المصدر / فلسطين اونلاين