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بالفيديو الاحتلال يعترف بإصابة مروحية من نوع "أباتشي" في جنين

19 يونيو 2023 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعترف بإصابة مروحية من نوع "أباتشي" في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة طائرة مروحية تابعة له من نوع "أباتشي" برصاص المقاومين الفلسطينيين في جنين، شمال الضفة الغربية، اليوم الإثنين.

وأظهر فيديو متداول تكبير المقاومين الفلسطينيين عقب إطلاق وابل من الرصاص صوب مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال هجومًا على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة العشرات، منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة، في حين أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 7 من جنوده وتضرُّر 5 آليات تابعة له.

اقرأ أيضًا: العاروري: المقاومة بجنين قدمت جوابًا واضحًا على تهديدات العدو المتواصلة

المصدر / فلسطين أون لاين
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