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الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه "البالغ" إزاء العدوان الإسرائيلي على جنين

19 يونيو 2023 . الساعة 18:52 بتوقيت القدس
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الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه "البالغ" إزاء العدوان الإسرائيلي على جنين

عبّر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن "قلقه البالغ" من العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، استخدمت دولة الاحتلال فيها مروحيات عسكرية من طراز "أباتشي" لأول مرة منذ عام 2002.

وقال الاتحاد في يبان: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث الأخيرة في جنين، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين".

وأضاف: "يجب أن تكون العمليات العسكرية (الإسرائيلية) متناسبة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني".

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وشهدت مدينة جنين فجر الإثنين، عملية عسكرية إسرائيلية واسعة وصفها خبراء وسكان محليون بأنها "الأعنف" في الآونة الأخيرة، حيث يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها مروحيات عسكرية عقب تعرض قواته لكمين نصبه مقاومون فلسطينيون.

وأعلنت وزارة الصحة في أحدث حصيلة، استشهاد 5 مواطنين برصاص الاحتلال، وإصابة 91 بمدينة جنين ضمن عملية إسرائيلية استمرت 8 ساعات.

وفي شأن آخر، قال الاتحاد: "انسجامًا مع معارضتنا القوية منذ فترة طويلة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من إعلان (إسرائيل) تسريع مخططاتها لإقرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة في نهاية يونيو/ حزيران (الجاري)".

وطالب الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال بـ"عدم المضي قدمًا في الاستيطان".

وقال إنّ "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتُشكّل عقبة أمام السلام وتُهدّد حلّ الدولتين".

وتابع: "الخطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوتر على الأرض".

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على قرار يُخوّل وزير المالية فيها بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مخططات الاستيطان وتسريع وتيرته.

وبحسب ما نشرته حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مُقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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