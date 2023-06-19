القيادي "علقم": المقاومة بالضفة تملك ما يربك حسابات الاحتلال

أكد القيادي في حركة "حماس" فرحان علقم على أن المقاومة الفلسطينية تراكم خبراتها وقوتها تدريجيًا، وهذا انعكس على أدائها في جنين.

وقال علقم إن التطورات الأخيرة بشمالي الضفة الغربية المحتلة تنبئ بأن المقاومة الفلسطينية قادرة على التحدي والمواجهة، مشيرا أن المقاومة الفلسطينية تمتلك من المفاجآت ما يربك حسابات الاحتلال ويفشل خططه.

وأضاف أن الأحداث الميدانية تؤكد أن المقاومة بالضفة انتقلت من رد الفعل إلى الفعل والتكتيك، وأن هناك وعي واضح لدى المقاومين في التعامل مع الاحتلال وجرائمه المتواصلة بالضفة.

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واستشهد 5 مواطنين بينهم طفل، وأُصيب 91 آخرين بينهم 23 بحالة خطيرة إلى حرجة، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين استمرت لـ8 ساعات، أسفرت أيضًا عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، وإعطاب آليات عسكرية.

ودارت مواجهات عنيفة في مناطق عدة، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين عن تمكن مجاهديها من إيقاع قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم، وإمطارها بوابل من العبوات المتفجرة ثم تلاها زخات كثيفة من الرصاص.

وتحدت كتائب القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن يكشف عن الإصابات المحققة، والخسائر التي لحقت في صفوف جنوده وقواته.

المصدر / فلسطين أون لاين