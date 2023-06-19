فاتي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

أكد الدولي الإسباني الشاب، أنسو فاتي، جناح نادي برشلونة، أنّه لا يفكر في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ارتبط بشكل وثيق بإمكانية ترك البلوغرانا.



وخرج بوري فاتي، والد أنسو، في وقت سابق مدليًا بتصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، انتقد فيها برشلونة بشكل لاذع، مؤكدًا أنّه لو كان الأمر بيده لقام بنقل نجله خارج كتالونيا، مُشيرًا إلى أنّه يرغب في ضمّه إلى صفوف إشبيلية.



ولكن أنسو نفسه أكد أنّ رغبته في البقاء خلال حديثه لوسائل الإعلام عقب الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية رفقة إسبانيا على حساب كرواتيا: "أنا لديّ عقد مع برشلونة، وأعتزم الاستمرار في التحسّن والتطور هُناك".



وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لديّ عقد ما زال مستمرًا وأنا سعيد في برشلونة وأيضًا منتخب إسبانيا، وأنوي مواصلة التطور".



وعن الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية، قال: "لقد كانت مباراة قوية للغاية أمام كرواتيا، لكن في النهاية تمكنا من الفوز باللقب، وأود أن أشكر الجميع على منحي الثقة لأبذل قصارى جهدي لمساعدة المنتخب".



ويرتبط فاتي بعقد مع برشلونة حتى عام 2027، وبذلك لن يرحل عن صفوف البلوغرانا هذا الصيف بعد تأكيده عزمه البقاء مع بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي.



يُذكر أن اللاعب قد شارك مع البارسا في 51 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، معظمهم كبديل، بمجموع 1827 دقيقة، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 4 أخرى.

المصدر / فلسطين اونلاين