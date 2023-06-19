رسميًّا: ريال مدريد يعلن صفقة هجومية جديدة

أكّد ريال مدريد الإسباني استقدام المهاجم الدولي المخضرم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول، بحسب ما أعلن النادي الملكي الإثنين في بيان.

وكشف ريال مدريد أنه يملك "خيار شراء عقد" خوسيلو في نهاية إعارة اللاعب البالغ 33 عامًا.

وانضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب موسمين مع الفريق الرديف كاستيا، وحمل ألوان الفريق الأول في 2011.

وتوّج خوسيلو مع منتخب إسبانيا الأحد بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بركلات الترجيح.

وسيقدّم وصيف الدوري الإسباني لاعبه الجديد الثلاثاء.

وكان المهاجم الفارع الطول (1.92 م) احدى المفاجآت السارة في تشكيلة المدرب الجديد للمنتخب لويس دي لا فوينتي، فسجّل ثلاثة أهداف مع "لا روخا" في أربع مباريات، وكان بديلا في المباراة النهائية ضد كرواتيا، بعد أن سجل هدف الفوز المتأخر في نصف النهائي ضد إيطاليا.

وفيما تُسارع المنتخبات عادة باستدعاء اللاعبين المتألقين مع أنديتهم، تبدو قصة خوسيلو معكوسة، مع استعادة ريال مدريد لاعبه السابق، إثر تأديته المميزة في المباريات الدولية.

حمل اللاعب المولود في شتوتغارت ألوان أندية في إسبانيا (سلتا فيغو، ديبورتيفو لا كورونيا، ألافيس، إسبانيول)، ألمانيا (هوفنهايم، أينتراخت فرانكفورت، هانوفر) وإنكلترا (ستوك سيتي، نيوكاسل يونايتد)، لكن بروزه دولياً حصل في خريف عمره الكروي.

قال الجمعة الماضي "العمر مجرّد رقم".

سجّل أفضل رصيد الموسم المنصرم، مع 17 هدفاً في مختلف المسابقات رغم هبوط فريقه إلى المستوى الثاني من الدوري الذي حلّ ثالثاً في ترتيب هدافيه (16).

مع رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى السعودية، البلجيكي إدين هازار، الدومينيكاني ماريانو دياس، حصل على كرسي في ملعب سانتياغو برنابيو.

المصدر / فلسطين اونلاين